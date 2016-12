Hime-chan no Ribon, il manga ritorna 21 anni dopo con un episodio extra

Il numero di luglio della rivista edita da Shueisha, Ribon ha annunciato che il manga di Megumi Mizusawa, Hime-chan no Ribon, noto dai lettori italiani con il titolo Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, tornerà nel magazine con un episodio extra dopo 21 anni dalla conclusione dell'opera originale, pubblicata dal 1990 al 1994.

Il capitolo speciale, che servirà a festeggiare i 60 anni di Ribon, sarà inserito nel prossimo numero della rivista, la cui uscita è prevista per il 3 luglio in territorio giapponese. La storia vede come protagonista la Principessa Erica del Regno Magico dare ad una ragazzina umana di nome Himeko un fiocco magico che le permette di trasformarsi in qualsiasi persona. La serie cartacea ha goduto di un adattamento animato televisivo di Toei Animation composto da 61 puntate andate in onda sugli schermi nipponici dal 1992 al 1993, anime arrivato anche sui nostri schermi grazie a Canale5.