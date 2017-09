Hunter x Hunter, la fusione tra Gon e Killua in uno Sketch del maestro Togashi!

Come ricorderete (difficile dimenticarlo), Hunter x Hunter è nuovamente in pausa dallo scorso fine Agosto e, come ogni volta, non ci è dato sapere quando ricomincerà la sua corsa su... o almeno fin'ora. Uno sketch difa ben sperare per il ritorno del manga entro un breve periodo.

Il Mangaka ha twittato la foto dello sketch in questione nella giornata di ieri. L'immagine, incorniciata e appesa alla parete della casa o dello studio del maestro, ritrae la fusione di Gon e Killua, due dei protagonisti principali dell'opera.

Il tweet riaccende la speranza dei fan che aspettano il ritorno dei nuovi capitoli della serie. Vedere il buon Togashi all'opera, che tweetta durante le fatidiche pause, è segno che sta continuando il suo lavoro nonostante la salute precaria.

L'ultima volta che aveva dialogato con i suoi lettori nel pieno di un un periodo di stop, fu dopo l'incidente di Fukushima del 2011, ben 6 anni fa, con un post di cordoglio dove prometteva che il suo lavoro, finchè fosse stato fonte di gioia anche in un momento così tragico, non si sarebbe fermato. E ha mantenuto la promessa.

In attesa di graditi aggiornamenti vi lasciamo allo sketch.