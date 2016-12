Justice League Dark: ecco il trailer del nuovo film animato DC Comics

In attesa di vedere la versione in live-action, nel 2017 la Warner Bros. presenterà in edizione home video un film animato incentrato sulla, di cui oggi vi forniamo un adrenalinico trailer ufficiale. Lo trovate dopo il salto.

Diretto da Jay Oliva, questo Justice League Dark vede una versione ben diversa del famoso team di supereroi composto da John Constantine, Swamp Thing, Deadman, Zatanna, Etrigan e, ovviamente, Batman. Nel film compariranno, però, anche altri membri del team come Superman, Wonder Woman e tutti gli altri.

In maniera piuttosto interessante, il personaggio di John Constantine sarà doppiato in originale da Matt Ryan, il quale ha dato il volto proprio a Constantine nell'Universo televisivo della DC Comics.