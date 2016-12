La Warner Bros. e la DC Comics hanno annunciato che Justice League vs. Teen Titans, nuovo film d'animazione dello studio, arriverà in home video in USA il 12 aprile 2016.

Attualmente non sono stati forniti i contenuti speciali inclusi in quest'edizione ma è online la cover, che trovate qui sotto. Il nuovo film d'animazione fungerà da 'sequel' di Batman: Bad Blood.