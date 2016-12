Knights of Sidonia, il manga di Tsutomu Nihei si conclude a fine settembre in Giappone

Il numero di ottobre della rivista edita da Kodansha, Afternoon ha annunciato che il manga di Tsutomu Nihei, Knights of Sidonia si concluderà nel numero di novembre del magazine, disponibile in territorio giapponese dal 25 settembre. La serie cartacea è pubblicata anche in territorio italiano dalla casa editrice modenese Panini Comics.

Knights of Sidonia racconta di una popolazione terrestre oramai sull'orlo dell'estinzione, la cui unica possibilità di salvezza è appunto la Sidonia, un'astronave che porterà i protagonisti in un viaggio estremo al limite del cosmo. Sidonia contiene una colonia di esseri umani che viaggia alla ricerca di risorse da sfruttare. Nagate Tanikaze, un ragazzo che è sempre vissuto solo col padre ai margini della società senza avere mai contatti con altre persone, comincia a vivere insieme agli altri. È l'inizio della sua avventura in un ambiente a lui oscuro. Nihei ha lanciato il manga su Monthly Afternoon nel 2009 mentre Kodansha ha pubblicato il quattordicesimo volume lo scorso febbraio in Giappone.