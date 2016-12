Kodomo no Omocha, il manga ritorna con una storia breve dopo 17 anni

La rivista di Shueisha, Ribon ha annunciato che il manga di Miho Obana, Kodomo no Omocha (Il giocattolo dei bambini) ritornerà nel magazine con una storia breve nel numero di settembre, disponibile dal prossimo 3 agosto in territorio giapponese.

Kodomo no Omocha è iniziata nel 1994 e si è conclusa nel 1998, esattamente da 17 anni. Il manga, edito anche in Italia dalla casa editrice bolognese Dynit con il titolo Rossana - Il giocattolo dei bambini, si è aggiudicato il premio nella categoria shojo alla ventiduesima edizione dei Kodansha Manga Awards. La storia vede come protagonista Sana Kurata e il rapporto che quest'ultima instaura con Akito Hayama, il suo problematico compagno di classe della sesta elementare. Lo stesso numero conterà anche una storia breve di Tokimeki Tonight, manga noto anche grazie alla serie animata arrivata con il titolo Ranzie la strega.

FONTE: mantan-web.jp