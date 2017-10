L'attacco dei Giganti 2, disponibile il primo episodio in italiano su VVVVID!

Disponibile da oggi il primo episodio della seconda stagione desulla piattaforma streaming, completo di doppiaggio in italiano. La notizia giunge dopo gli annunci delle novità anime per l'Autunno 2017.

In attesa del rilascio della prima parte della seconda stagione in Blu-ray, i fan de L'Attacco dei Giganti possono guastarsi il primo episodio della stessa completamente doppiato in italiano. La stagione 2 è già disponibile in lingua originale sempre su VVVVID.

"Il Wall Rose è stato chiuso ma per Eren e gli alltri del Corpo di Ricerca il lavoro da fare è ancora molto. Distruggere tutti i titani si rivelerà più arduo del previsto e quando tra di essi spunteranno alcuni dotati di intelligenza quasi umana la situazione si farà ancor più dura, ma vacillare di fronte all'orrore non è consentito. Il nostro drappello di eroi farà di tutto per impedire la distruzione del genere umano e scoprire la verità che si cela dietro i Giganti".

