La vita di Vladimir Putin scandagliata in un manga dedicato alla sua figura!

è certamente una delle figure più famose e controverse del mondo, sia a livello politico sia nella cultura popolare, dato che più e più volte è stato al centro di varie storie legate al suo passato nel KGB e di articoli correlati alle sue "", ma adesso arriva addirittura un manga a lui dedicato.

Stiamo parlando di Manga de Wakaru Vladimir Valdimirovich Putin, e l'opera ha il compito di scandagliare la vita dell'odiato e amato leader. Ai disegni troviamo così il mangaka Toe Shinme, mentre a supervisionare il progetto c'è il noto giornalista giapponese Kenrou Nagoshi, conoscitore della figura trattata.



La storia del manga segue un editor che viene spedito in Russia con il compito di indagare sulla vita di Putin per la creazione di un manga dedicato, quindi l'opera è in parte metatestuale. Nei suoi viaggi l'uomo incontrerà e parlerà così con molte autorità e persone che conoscono o hanno conosciuto Putin, l'uomo più potente di tutta la Russia.



Il manga ha anche lo scopo di eplorare la vita privata del leader, dalla sua passione per le arti marziali (è cintura nera di Judo) fino al suo rapporto proprio con il Giappone, in particolar modo con le continue minacce della vicina Corea del Nord, che ha più volte minacciato di ridurre in cenere il Giappone. Un titolo davvero molto attuale, biografico e interessante.



Chissà che non arrivi anche in Italia, un giorno.