Lady Oscar - Le Rose di Versailles: in arrivo due capitoli inediti del manga!

, celebre manga dicui si è ispirato l'anime degli anni '90 "Una spada per Lady Oscar", si prepara a tornare con due capitoli inediti: lo ha svelato l'ultimo numero della rivista shojo(edito da Shuesha).

I due capitoli inediti comporranno L'episodio 9 di Versailles No Bara e saranno pubblicati sui numeri 22 e 23 del 20 ottobre e del 5 novembre sull'apposito quindicinale. La nuova storia di Lady Oscar - Le Rose di Versailles racconterà una storia che avrà per protagonista Rosalie.

La trama sarà ambientata dopo la morte di Maria Antonietta e narrerà le vicende di Rosalie che, dopo l'esecuzione della sovrana francese, inizierà a nutrire dei sospetti su suo marito Bernard. Restiamo in attesa di scoprire quando uscirà in Italia l'episodio inedito del manga di Lady Oscar, che si aggiungerà agli altri volumetti attualmente in pubblicazione a cura di Goen.