Lupin III - Il sigillo di sangue, lo special animato in onda in prima visione su Italia1

Nella mattinata di domani, domenica 1° novembre, festività di Ognissanti, i telespettatori italiani potranno godersi la visione in prima assoluta di Lupin III - Il sigillo di sangue - La sirena dell'eternità (Lupin Sansei: Chi no Kokuin - Eien no Mermaid), lo special animato televisivo del ladro gentiluomo trasmesso in Giappone nel 2011.

In questa nuova avventura, Lupin è costretto a commettere un furto da una malavitosa che ha rapito Fujiko, ma dopo averlo commesso il nostro protagonista nota che la "Scaglia della Sirena", gemma da lui rubata, è un falso. Successivamente Fujiko rivela l'esistenza di una pergamena antica che conduce ad un tesoro accessibile tramite la Scaglia della Sirena e la Scaglia di Dragone e, come se non bastasse a rendere ancora più complicata la situazione per i nostri amici,si aggiunge una ragazzina di nome Maki che cercherà di convincere Lupin a prenderla come apprendista. L'appuntamento è fissato per domenica 1° novembre alle ore 8,35 su Italia1.