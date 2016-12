Lupin III - L'avventura Italiana, pubblicato il primo capitolo del manga

Il ventunesimo numero della rivista edita da Futabasha, Manga Action ha pubblicato il primo capitolo del manga di Naoya Hayakawa, adattamento della serie animata Lupin III - L'avventura Italiana. Il primo episodio si apre con il matrimonio tra Lupin e Rebecca, stessa scena già vista nella serie televisiva.

Hayakawa sta anche serializzando Lupin III H, altro manga dedicato al ladro gentiluomo pubblicato nella rivista di Futabasha, Lupin III Official Magazine. Monkey Punch, autore originale di Lupin III sta sceneggiando la serie, il cui primo volume, intitolato The world is mine, è uscito lo scorso 27 marzo in territorio giapponese. La serie animata Lupin III - L'avventura Italiana è attualmente in onda ogni domenica intorno alle 0,55 su Italia1 mentre in Giappone ha debuttato alle 2,40 del mattino del 1° ottobre su NTV.