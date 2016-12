Lupin III, personaggio femminile inedito per la nuova serie animata

La nuova serie animata di Lupin III vedrà la presenza di un nuovo personaggio femminile che risponde al nome di Rebecca Rossellini, una bella donna d'affari italiana che interagirà con colei che fino a questo momento era l'unica donna del gruppo, ovvero Fujiko Mine.

Il primo episodio del nuovo anime televisivo mostrerà l'arrivo dell'invito al matrimonio di Lupin e Rebecca a casa dell'ispettore Zenigata mentre Fujiko, Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa prenderanno parte alla cerimonia. Rebecca è la giovane presidentessa di un gruppo di aziende la cui sede si trova nella Repubblica di San Marino, piccolo stato che si trova all'interno della penisola italiana che fungerà da ambientazione alla serie. La donna è stata anche una modella ed attrice e successivamente è diventata la regina del gossip internazionale dopo che alcuni rumors la volevano legata sentimentalmente ad alcune celebrità. Ha un'intraprendente vena selvaggia ed un segreto inconfessabile.