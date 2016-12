Magi - The Labyrinth of Magic, il manga si avvicina alla conclusione

Il quarantatreesimo numero della rivista edita da Shogakukan, Weekly Shonen Sunday ha annunciato che nel manga di Shinobu Ohtaka, Magi - The Labyrinth of Magic, è terminato l'arco narrativo dedicato all'Impero di Kou e dal prossimo numero, disponibile dal 28 ottobre, inizierà ad avvicinarsi verso la conclusione.

Di seguito la sinossi: Aladin è un bambino vagabondo che viaggia di città in città vivendo alla giornata. Non sempre incontra gente generosa disposta a fargli un po' di carità ma la cosa non lo turba, perché gli basta suonare il suo flauto magico da cui fuoriesce una gigantesca creatura pronta a difenderlo da qualunque malintenzionato! C'è un unico problema: quando il gigante viene anche solo sfiorato da una ragazza, sviene all'istante a causa della sua terribile timidezza! La nostra storia inizia quando Aladin incontra Alibabà un ragazzo intenzionato a diventare ricchissimo grazie ai tesori nascosti nei dungeons.

Ispirato alle favole de Le mille e una notte, tornano le strabilianti atmosfere mediorientali con il mito dei tesori nascosti, lampade magiche e geni dagli eccezionali poteri! Il manga è pubblicato anche in territorio italiano grazie alla casa editrice perugina Star Comics.