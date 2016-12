Maho Girls Precure, nuova serie animata televisiva per le Precure

Toei Animation ha appena aperto il sito dedicato alla sua nuova serie animata televisiva delle Precure, ovvero Maho Girls Precure! (Mahō Tsukai Precure! oppure Magic User Precure), il cui debutto sugli schermi nipponici è previsto per la prossima primavera.

Go! Princess Precure, anime televisivo della saga attualmente in onda, ha debuttato lo scorso febbraio mentre Eiga Go! Princess Precure Go! Go!! Gōka 3-bon Date!!!, la più recente pellicola animata del franchise, è stata distribuita nei cinema nipponici lo scorso 31 ottobre. Infine Smile Precure!, la serie televisiva trasmessa tra il 2012 e il 2013 in Giappone, sarà disponibile su Netflix dal 18 dicembre con il titolo inglese Glitter Force.