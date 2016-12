March comes in like a lion, serie animata e film live-action in arrivo per il manga di Chika Umino

Il diciannovesimo numero della rivista edita da Hakusensha, Young Animal ha annunciato che il manga di Chika Umino, ovvero March comes in like a lion (Sangatsu no Lion) godrà di un adattamento animato per la televisione ed uno cinematografico con attori in carne ed ossa.

La storia di March comes in like a lion, titolo edito anche in territorio italiano dalla casa editrice modenese Panini Comics, segue la storia di un solitario giocatore di shogi chiamato Rei e del suo rapporto con una famiglia vicina. Cosi fa la conoscenza di Akari, e due ragazze chiamate Hinata e Momo, con una vera passione per i gatti. La Umino ha iniziato la serie su Young Animal nel 2007.