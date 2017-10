Marvel: la casa delle idee annuncia Old Man Hawkeye, prequel di Old Man Logan!

Laha lanciato la bomba, annunciando che l'amata miniserie, scritta da) e disegnata da) avrà un. Il Protagonista sarà un invecchiatoe la mini si intitolerà, come avrete capito,

La miniserie arriverà a Gennaio 2018 negli U.S.A., ben 9 anni dopo l'uscita di Old Man Logan. Sarà scritta da Ethan Sacks, giornalista del New York Daily News, e disegnata dall'italianissimo Marco Checchetto (Life-Zero). Qui le dichiarazioni di Axel Alonso, Editor in Chief della Marvel:

"Old Man Hawkeye è, a suo modo, una storia epica. I lettori ritroveranno i personaggi già conosciuti in precedenza, scopriranno nuovi angoli delle Wasteland e incontreranno nuovi personaggi lungo tutto il viaggio di Clint, scoprendo anche gustosi Easter eggs".

Vi lasciamo all'immagine della cover del primo numero.