Marvel Legacy: Adam Warlock tornerà in Guardiani della Galassia #150 nel 2018!

I lettori dei fumetti della, nel 2018, vedranno inquello che si preannuncia un ritorno a dir poco... cosmico! Parliamo di, storica figura della Silver Age statunitense, che sbarcherà sulle pagine dei

Lo leggiamo su Beeding Cool, che anticipa il ritorno dello storico protagonista (e non solo lui) della saga dell'Infinito nel numero 150 di Guardiani della Galassia targato Marvel Legacy, che uscirà nel 2018.

Adam Warlock sta tornando nella galassia... ma rimane il mistero sul suo ritorno. È qui per le Gemme dell'Infinito? È tornato per prenderle con sé? La Saga dell'Infinito continua in Guardiani della Galassia #150: Il Ritorno di Adam Warlock Parte 1, scritto da Gerry Duggan e disegnato da Marcus To e Aaron Kuder.

Leggiamo, inoltre, che maggiori informazioni sul ritorno di Adam Warlock in Marvel Legacy saranno svelate nella nel panel di oggi (5 ottobre) durante il New York Comic Con al panel "Marvel Legacy: Next Big Thing." Vi lasciamo alla cover che preannuncia il ritorno dell'essere cosmico creato da Stan Lee e Jack Kirby, disegnata niente di meno che da Alex Ross.