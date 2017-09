Mazinga Z: Infinity, nuovo poster ufficiale in italiano del film animato

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo e bellissimo poster ufficiale dell'attesissimo, nuovo film anime diretto da) per la

In uscita in tempo per i festeggiamenti del 45° anniversario dell'immortale serie originale giapponese, Infinity è ambientato dieci anni dopo la vittoria di Koji Kabuto e del suo Mazinga Z sul perfido Dr. Hell.

Ormai divenuto un eminente scienziato, Koji scopre una strana forma di vita sepolta sotto le pendici del Monte Fuji, che si rivelerà essere una nuova, potente minaccia per l'umanità, che solo Mazinga Z sarà in grado di affrontare.



Alla sceneggiatura troveremo Takahiro Ozawa (Steves) e al design dei mecha Takayuki Yanase (Mobile Suite Gundam 00). La colonna sonora sarà invece scritta da Toshiyuki Watanabe, figlio del leggendario compositore Michiaki Watanabe, dietro alle OST di Mazinga Z e Il grande Mazinga.



Mazinga Z: Infinity uscirà nelle sale italiane il prossimo ottobre.