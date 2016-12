Mazinga Z, la serie animata ritorna sugli schermi italiani

Un appuntamento assolutamente da non perdere per gli appassionati di animazione ma sopratutto per i nostalgici degli anime anni '70. Da oggi sugli schermi italiani torna Mazinga Z, la serie animata di produzione giapponese tratta dall'omonimo manga di Go Nagai.

L'appuntamento è fissato per tutti i giorni, dal lunedi al venerdi, alle ore 20,25 su Man-Ga, canale tematico Sky dedicato all'animazione giapponese che gli abbonati alla piattaforma possono trovare al numero 149. Crediamo che Mazinga Z non abbia bisogno di presentazioni, ma per ancora quei pochi che non lo conoscano ricordiamo che l'anime ha praticamente aperto la strada ai cartoni made in Japan nel nostro paese. La serie, composta da 41 episodi, sarà trasmessa nella sua interezza ed è disponibile anche in DVD da Gazzetta dello Sport e Yamato Video.