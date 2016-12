Mobile Suit Gundam: The Origin, key visual e promo dal terzo OAV

Il sito ufficiale dedicato alla serie OAV intitolata Mobile Suit Gundam: The Origin è stato aggiornato con una key visual ed un promo dal terzo episodio, ovvero Mobile Suit Gundam: The Origin III Akatsuki no Hōki (Dawn's Revolt), la cui uscita è prevista nella primavera del 2016.

Artesia's Sorrow, ovvero il secondo OAV, è stato proiettato in quindici cinema giapponesi per due settimane fino allo scorso 31 ottobre. La maggior parte dello staff e dei doppiatori del primo OAV sono tornati al lavoro in occasione del secondo capitolo, ad eccezione di Ichiro Itano e Kiyoshi Egami che sono stati sostituiti da Nana Harada nel ruolo di regista dell'unità.

Shuuichi Ikeda e Megumi Han prestano ancora una volta le voci rispettivamente ad Edward Mass e Sayla Massmentre gli altri doppiatori sono: Ayumi Fujimura (Mirai Yashima), Tohru Furuya (Amuro Ray) e Toshihiko Seki (Char Aznable). Il secondo episodio è ambientato nell'U.C. 0071 e mostra la commovente separazione dei gemelli Casval ed Artesia, personaggi che saranno poi noti con i nomi di Char e Sayla ed inoltre vedremo vengono mostrati anche gli sviluppi tecnologici dei mobile suits, soprattutto quelli del principato di Zeon.

