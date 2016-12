Mostri: a Lucca il ritorno dello storico Magazine di Bugs Comics in una nuova e rinnovata veste

Manca poco a Lucca Comics & Games. Tra le nuove proposte della fiera, segnaliamo la presenza di Bugs Comics con la nuova edizione di Mostri, storica rivista di successo degli anni '90, che con la cugina Splatter è stata protagonista del fumetto horror italiano.

Con la rinascita di Splatter, anche Mostri viene oggi riproposta in una nuova e rinnovata veste: troverete storie sia vecchie che nuove, proposte da una rosa di molti nuovi e giovani autori di talento. Il numero zero è uscito ad aprile, ed il numero uno sarà presentato proprio in occasione di Lucca Comics & Games.

Sul primo numero, disponibile sia con la cover regular di Valerio Giangiordano che con la cover variant di Giancarlo Caracuzzo, oltre a una piccola raccolta delle classiche storie, troverete quelle inedite realizzate dal nuovo gruppo di autori: Cristiano Crescenzi, Antonio De Luca, Riccardo Latina, Alessio Marucciae lo stesso Giangiordano disegnano le storie di Massimiliano Filadoro, Andrea Guglielmino, Marco Scali, Gianmarco Fumasoli e Alissa Barone. Tra le storie inedite realizzate dagli autori BUGS Comics, troverete anche quella disegnata in esclusiva da Giancarlo Caracuzzo per il nuovo corso di Mostri nonché le strisce dei MoFtri di Adriana Farina e gli articoli di approfondimento di Luca Ruocco e di Andrea Guglielmino.

La grafica del nuovo magazine è sempre nelle mani di Paolo Altibrandi così come il Mostri targato Acme degli anni ’90. Lo stand BUGS Comics vi aspetta dal 29 Ottobre al primo Novembre a Lucca Comics & Games presso il Padiglione Giglio. In calce alla notizia trovate il calendario di Bugs Comics con le date nelle quali potrete incontrare gli autori.