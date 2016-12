Mostri: Bugs Comics presenta il quarto numero

In occasione dell’edizione di Etna Comics 2016, è stato presentato in anteprima il quarto numero ditargato Bugs Comics. In questo volume tanti nuovi autori tra i quali, autore poliedrico che collabora anche con Sergio Bonelli Editore per

In questo numero troveremo cinque storie inedite e due storie tratte dal Mostri targato ACME dei primi anni ’90, a conferma che Mostri prosegue il suo cammino come rivista di genere di una realtà editoriale in crescita come Bugs Comics, in grado di accogliere grandi talenti italiani tra autori affermati e giovani talenti. Gianmarco Fumasoli, David Ferracci, Andrea Guglielmino, Massimiliano Filadoro, Antonio De Luca, Adriana Farina, Simone Di Matteo, Alessio Maruccia, Luca Franceschini, Samuele Coletti, Luca Ruocco, Quirino Calderone, Sergio Badino e Giancarlo Caracuzzo vi accoglieranno nelle loro storie all’interno di questo quarto viaggio nell’orrore. La copertina variant che accompagna quella di Valerio Giangiordano è stata realizzata da Mauro Laurenti, disegnatore di Zagor e Dampyr. Potete vederla qui di seguito.