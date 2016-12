Mostri: in uscita il secondo volume targato Bugs Comics

Il 15 Gennaio arriverà il secondo volume di Mostri targato Bugs Comics, impreziosito dalle storie e dalle illustrazioni sia di nomi di grido che di nuovi talentuosi autori. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del fumetto horror italiano.

In questo volume, alle prese con la loro prima storia “mostruosa”, troviamo ai testi Andrea Cavaletto (Dylan Dog, Martin Mystère) e ai disegni Marcello Mangiantini (Zagor, Dampyr, Adam Wild), che realizzano uno splendido viaggio storico targato 100% Bonelli e accompagnano gli altri autori. Oltre a loro troverete quindi storie di Massimiliano Filadoro, Gianmarco Fumasoli, Andrea Guglielmino, Marianna Ignazzi, Francesco Lo Storto, Alessio Maruccia, Andrea Olimpieri e Marco Scali, nonché alcune delle più belle del vecchio MOSTRI della ACME. Mostri si conferma quindi, con questo numero, anche un laboratorio dove autori affermati e talentuosi esordienti del mondo del fumetto italiano, lavorano spalla a spalla per aiutarsi a crescere professionalmente e realizzare un prodotto che si spera riesca a raggiungere quella qualità che il fumetto italiano è in grado di produrre. La copertina variant che accompagnerà quella di Valerio Giangiordano, è realizzata da Maurizio Di Vincenzo. Potete vederle entrambe in calce alla notizia, insieme ad alcune delle splendide illustrazioni del volume.