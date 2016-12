MPD-Psycho, il manga di Shou Tajima terminerà con il ventitreesimo volume

Shou Tajima ha annunciato che il manga MPD-Psycho non terminerà con il ventiduesimo volume, che uscirà il 4 luglio in territorio giapponese, ma con il ventitreesimo.

Il manga, pubblicato anche in territorio italiano dalla casa editrice modenese Panini Comics, ha come protagonista un detective dalle personalità multiple ed ha debuttato in territorio giapponese nel 1997. L'opera ha ispirato un serie tv live-action diretta da Takashi Miike.

Ohtsuka sta attualmente lavorando all'opera The Kurosagi Corpse Delivery Service ed il suo spin-off Matsuoka Kunio Yokai Taiji insieme a Hosui Yamazaki: altre serie manga in corso dell'autore sono Ashiya Yonshimai Monogatari insieme a Naomi Akamoto e Todenka: Dai Ni Ju Go Setsu con Nato Kio.FONTE: animenewsnetwork.com