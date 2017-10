Naruto Shippuden the Movie, annunciata la Rasengan Collection!

Mentre i fan che erano rimasti orfani della serie anime si godono il seguito con Boruto: Naruto Next Generations , laha annunciato, per il mercato del Nord-America, la

La collezione sarà disponibile sia in edzione DVD che Blu-ray da 4 dischi e includerà i 4 lungometraggi animati Naruto Shippuden: the Movie, Naruto Shippuden: the Movie-Bonds, Naruto Shippuden: the Movie-the Will of Fire e Naruto Shippuden: the Movie-the Lost Tower.

L'edizione Blu-ray potrà essere acquistata al prezzo di 29,98 Dollari. Questa versione presenterà i film nei vividi 1080p High Definition con DTS Master Audio 5.1 e 2.0 nelle lingue Inglese e Giapponese. I contenuti Bonus comprenderanno i trailer dei 4 lungometraggi animati, una digital art gallery e un corto di Naruto.

L'edizione DVD potrà invece essere acquistata al prezzo consigliato di 24,98 Dollari e avrà il supporto per i sedici noni. Le lingue disponibili anche per questa versione saranno Inglese e Giapponese, mentre i bonus saranno i medesimi dell'edizione Blu-ray Disc.

In calce alla notizia la cover del Blu-ray Box Set.