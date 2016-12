Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring, il manga si conclude la prossima settimana

Il trentunesimo numero della rivista edita da Shueisha, Weekly Shonen Jump ha rivelato che il manga di Masashi Kishimoto, Naruto Gaiden: Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki (Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring) si concluderà nel prossimo numero del magazine disponibile dal 6 luglio in territorio giapponese.

L'ultimo capito conterrà anche una pagina a colori. Il volume unico dell'opera dovrebbe uscire il prossimo 4 agosto. La miniserie spin-off è stata lanciata lo scorso 27 aprile mentre nella giornata è uscito il penultimo episodio. Il manga originale è edito anche in Italia dalla casa editrice modenese Panini Comics.