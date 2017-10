NYCC: disponibile il primo trailer della serie animata su John Constantine

In occasione delha finalmente rilasciato il primo filmato della serie animata di, lo show targatoche segnerà il ritorno dinei panni del detective dell’occulto e cacciatore di fantasmi.

Riportato in chiosa all’articolo, il filmato conferma che lo show includerà tutte le stramberie sovrannaturali e la lotta ai demoni che caratterizzano l’omonimo fumetto DC. A giudicare da questi primi minuti, le animazioni si direbbero di ottima qualità ed è incantevole udire la voce Ryan nuovamente nel ruolo ricoperto, qualche anno fa, nel serial prodotto e purtroppo cancellato da NBC.



Quest’anno i fan del personaggio, inoltre, potranno ammirare la superba interpretazione datagli da Ryan anche nel serial Legends of Tomorrow: soltanto ieri, infatti, è stato annunciato ufficialmente che il cacciatore di demoni metterà la propria esperienza al servizio delle Leggende per almeno un episodio. Sempre meglio di nulla, no?



“John Constantine è un abile cacciatore di demoni nonché esperto di occulto. Dotato di un’arcana conoscenza delle arti oscure ed uno spiccato umorismo, combatte per il bene. Dal momento che la sua anima è già condannata all’inferno, farà tutto il necessario per proteggere gli innocenti. Costantemente in bilico fra bene e male, Constantine usa le sue abilità per fronteggiare ed eliminare quei terrori soprannaturali che minacciano il nostro mondo. E dopo esservi riuscito, chissà che non riesca a trovare un po’ di speranza per lui stesso e per la propria anima.”