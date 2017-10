NYCC: Marvel ha annunciato Legion e Gambit & Rogue

In occasione delinaugurato giusto oggi, laha annunciato a sorpresa due nuove testate che approderanno nelle fumetterie statunitensi nel mese di gennaio 2018.

Trainata dal successo dell’omonimo serial televisivo, la prima delle due testate è appunto Legion, la quale prende il nome dall’alter ego di David Haller, il giovane figlio del Professor X che quest’anno ci ha tenuto compagnia su FX. È stato proprio il serial dello showrunner Noah Hawley a rilanciare, in pochi mesi, un personaggio che negli ultimi anni aveva tenuto un profilo abbastanza basso ed era ormai considerato “di serie B”.



La seconda testata è invece intitolata “Rogue & Gambit”, la quale avrà per protagonisti due personaggi uniti da un romantico e travagliato passato che risale addirittura alle storie dei lontani anni ’90. Dopo tanti tira e molla, i due mutanti si sono ritrovati nel neo-annunciato Astonishing X-Men, ma non sembrano esserne particolarmente felici.



Sfortunatamente Marvel non ha ancora fornito alcun dettaglio sulle due testate, né ha rivelato i team creativi che vi lavoreranno; tuttavia, essendo il NYCC appena iniziato, ci aspettiamo che la Casa delle Idee sdogani succulenti notizie in merito già nei prossimi giorni.



Infine, riportiamo in calce all’articolo quelle che presumibilmente saranno le prime copertine di ambedue i progetti. Fateci sapere nei commenti se siano o meno di vostro gradimento.



UPDATE ore 21:04 - Come previsto, la Casa delle Idee, direttamente dal NYCC, ha rivelato il team creativo cui sarà affidato il neo-annunciato Rogue & Gambit: Kelly Thompson e Pere Perez. La testata uscirà a cadenza mensile per almeno cinque numeri, e le copertine saranno curate da Kris Anka.