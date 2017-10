NYCC: Warner Bros annuncia Batman Ninja, film d'animazione in uscita nel 2018

In occasione delsi è tenuto uno speciale panel dedicato al progetto noto come “”, un film d’animazione che fino a ieri non era ancora stato annunciato ufficialmente dalla

Hanno partecipato al panel il character designer Takashi Okazaki (Afro Samurai), il direttore Jumpei Mizusaki e gli sceneggiatori Kazuki Nakashima, Leo Chu ed Eric Garcia, i quali hanno spiegato che il progetto - in uscita già il prossimo anno sul mercato home video - re-immaginerà il Cavaliere Oscuro nelle vesti di un ninja.



Gary Miereanu di Warner Bros. Home Entertainment, dopo aver presentato gli ospiti Nakashima, Okazaki e Mizusaki, ha rivelato ai partecipanti che Batman, i suoi alleati e persino i suoi iconici antagonisti, compiranno un viaggio nel tempo che li riporterà nel Giappone feudale. Sfortunatamente non è stato rivelato alcun interprete vocale nipponico, ma Miereanu ha promesso che il cast sarà composto da doppiatori amatissimi anche oltreoceano.



Nel teaser trailer mostrato durante la conferenza, purtroppo non ancora pervenutoci, gli spettatori hanno potuto ammirare un Batman equipaggiato con la tipica armatura dei samurai, intento ad affrontare il suo nemico per eccellenza: il Joker. Caratterizzato da un aspetto persino più folle e spaventoso del solito, pare che il clown criminale sia circondato da un’aura spettrale! Quasi una sorta di Ryuk clownesco.



Dopo il Crociato Incappucciato e la sua storica antitesi, è toccato a Nightwing e al Pinguino darsi battaglia sullo schermo del panel, seguiti a ruota libera da Catwoman e Harley Quinn, che per qualche curiosa ragione avranno un piccolo scontro. È stato inoltre rivelato che Robin brandirà una spada, mentre Poison Ivy utilizzerà come arma una prevedibile frusta. Di tutti i personaggi finora “annunciati”, i nostri preferiti sono però un guerriero in armatura, che sotto la maschera nasconde il proprio volto sfregiato, ed un temutissimo signore feudale: rispettivamente Due Facce e Gorilla Grodd.



Secondo quanto riportato dagli ospiti in fiera, le animazioni appaiono molto fluide, colorate e di qualità, ed i personaggi, nonostante il tipico character design nipponico, risultano facilmente riconoscibili. Vi è addirittura chi sostiene che il prodotto offrirà le migliori scene di combattimento finora proposte da un anime dedicato al Crociato Incappucciato. Mentre Okazaki e Mizusaki, cui Warner Bros avrebbe proposto di lavorare al progetto, si sono detti entusiasti di poter regalare ai propri fan il Batman che hanno sempre sognato di vedere, lo stesso Miereanu ha affermato: “C’è uno scontro che credo rappresenti la miglior scena di combattimento che io abbia mai visto in un’opera di animazione!”



“Quando desideriamo che una scena sembri reale, prima di tutto la realizziamo in live-action” queste sono invece state le parole di Mizusaki sull’argomento, il quale ha rivelato che persino le scene con le spade sono state innanzitutto registrate con attori in carne ed ossa, così che gli animatori potessero utilizzare i materiali come fonte d’ispirazione.



Come anticipato in precedenza, Warner Bros conta di poter rilasciare il film già nel 2018, ed il Blu-ray disc includerà sia il doppiaggio giapponese che quello inglese. Chu e Garcia, incaricati di tradurre il prodotto in lingua anglofona, hanno dichiarato che lavorare allo script non è stato affatto semplice: “Si è rivelato estremamente complicato, ma in passato abbiamo lavorato a molti prodotti di animazione giapponese. […] Non vedremo il Giappone con gli occhi di Batman. Al contrario, vedremo Batman con gli occhi di un giapponese.”



Chu ha infine precisato che i personaggi sono stati re-inventati in modo tale che risultassero freschi e nuovi, rivelando tuttavia quanto fosse importante per il team creativo che le icone DC rimanessero fedeli alla propria caratterizzazione originale.



Il film, ricordiamo, sarà disponibile nel 2018 e qualora si rivelasse un successo, il team si è detto aperto all’idea di produrre ulteriori adattamenti animati. Qualora il film arrivasse anche in Italia, sareste disposti ad acquistarne il Blu-ray disc?