Old Man Hawkeye, ecco la variant firmata Steve McNiven!

Dopo la notizia cheavrebbe avuto un seguito prequel incentrato sul vecchioalias, ecco arrivare la notizia che leper questa già attesa miniserie saranno disegnate da

Il disegnatore è stato l'artista originale di Old Man Logan al fianco dello scrittore Mark Millar e ora, in occasione della nuova miniserie amibientata sempre nelle Wasteland del futuro, è tornato come disegnatore delle variant cover.

La serie Old Man Hawkeye prenderà piede cinque anni prima degli eventi della serie culto di Millar e McNiven e sarà scritta da Ethan Sacks e disegnata da Marco Checchetto. Joe Quesada, Chief Creative Officer in Marvel, ha detto di Sacks:

"Ethan è stato un giornalista per molti anni, ed è un rinomato nerd. Lo conosco da anni e non ho mai saputo potesse scrivere una non-fiction, finchè un giorno mi ha detto "ho scritto questo one-shot di Star Wars". Quando trovo qualcuno di talento lo porto sempre dai nostri editors e dico "non fatevi ingannare dal fatto che le l'ho portato io". E tutti hanno amato la storia di star Wars e cosa lui sia riuscito a fare".

