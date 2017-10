One Piece: come sarebbe Zoro se fosse uno Shinigami in Bleach?

sono due degli anime e manga più acclamati dell'era moderna: due opere molto diverse tra loro per temi proposti, trama e stile di disegno. Tuttavia un fan ha immaginato se uno dei protagonisti del manga diappartenesse all'universo creato da

Ovviamente parliamo di Roronoa Zoro, lo spadaccino dei Pirati di Cappello di Paglia: il look dell'ex cacciatore di taglie, unito alle sue abilità con la spada, lo renderebbe un perfetto Shinigami in Bleach ed ecco che un fan immagina il possibile crossover tra l'opera di Tite Kubo e One Piece.

L'immagine che reinventa Zoro come se fosse un compagno di Ichigo Kurosaki è in basso: vi piace? Quale dei tanti capitani del Gotei 13 vi ricorda? E in quale divisione del Gotei lo vedreste?