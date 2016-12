One Piece Episode of Sabo, tre promo dallo speciale animato per la televisione

Toei Animation ha pubblicato tre promo per One Piece Episode of Sabo ~3-Kyōdai no Kizuna Kiseki no Saikai to Uketsugareru Ishi~ (One Piece Episode of Sabo: The Three Brothers' Bond - The Miraculous Reunion and the Inherited Resolve), lo special animato che andrà in onda sugli schermi nipponici.

Nei tre video, che potete trovare in calce alla notizia, si può ascoltare il brano dei Goodbye Holiday, intitolato Revelator.

Lo speciale rivisiterà l'infanzia di Luffy e gli altri due suoi fratelli, ovvero Ace e Sabo, quando sognavano di diventare pirati ed inoltre descriverà come Sabo si fosse recato nel regno di Dressrosa (un posto mai sentito nel manga originale di Eiichiro Oda o nella serie animata), e il suo ricongiungimento con Luffy mostrato dal suo punto di vista. Lo speciale sarà trasmesso da Fuji TV sabato 22 agosto dalle 21,00 alle 22,10.

Lo speciale One Piece "3D2Y" Ace no Shi wo Koete! Luffy Nakama to no Chikai, che ha celebrato il quindicesimo anniversario della serie animata, è andato in onda lo scorso agosto e si è concluso con un corto dedicato a Sabo, che ha di fatto creato le fondamenta per la storia.

One Piece Episode of Merry: Mō Hitori no Nakama no Monogatari (One Piece Episode of Merry: The Tale of One More Friend) è invece stato trasmesso il 24 agosto 2013, ma prima One Piece Episode of Luffy: Hand Island no Bōken e One Piece Episode of Nami: Kōkaishi no Namida to Nakama no Kizuna sono andati in onda in due sabati sera del 2012.