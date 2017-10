One Piece, la nuova opening dell'anime vi farà emozionare!

Come ci si poteva aspettare, lo speciale da un'ora di One Piece andato in onda ieri in Giappone, ha portato la produzione dell'anime a optare per una nuova, aggiornata con gli eventi che stanno prendendo piede su. Una nuova sigla d'apertura emozionante con protagonisti assoluti

La nuova Opening mostra la nostra ciurma preferita riunita sulla Sunny, intenta ad andare incontro alla sua prossima avventura, ancora tutta riunita. Poco dopo, sempre sulla nave, L'unico assente è Sanji che, come sappaiamo, sta cercando di risolvere alcuni "problemi" familiari e la sigla non fa altro che ricordarci il suo allontanamento volontario dagli altri.

Il cuoco a questo punto comincia a correre allontanandosi sempre più, ma ecco che al suo inseguimento, tra mille combattimenti, Luffy e gli altri tentano di riportarlo indietro. Nasce così uno scontro tra Sanji e il suo capitano che si concluderà tra le lacrime dei due.

La nuova opening mostra anche qualche succosa anticipazione su ciò che accadrà e sui duelli che dovranno affrontare i Mugiwara per poter lasciare tutti insieme l'isola torta dell'imperatrice pirata Big Mom.

Tensioni così alte all'interno della ciurma non si presentavano da quando Usop decise di lasciare gli altri su Water Seven, affrontando Luffy in combattimento per il possesso della ormai defunta Going Merry, tra lacrime e sangue.

Emozioni, piccole anticipazioni e tanta volgia di scoprire come continuerà la saga di Whole Cake Island, potrete trovarle nella opening in cima alla News.