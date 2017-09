One Piece: svelata la nuova opening e la key visual di Whole Cake Island

Prosegue la programmazione giapponese di, in onda ogni domenica su Fuji TV, e la produzione ha annunciato il debutto della nuova opening, rilasciando anche una nuova key visual dedicata all'arco narrativo di Whole Cake Island, attualmente in corso.

La nuova opening di One Piece debutterà il 1 ottobre, nel corso dello speciale di un'ora che celebrerà l'inizio della fase cruciale della saga ispirata all'arco narrativo di Whole Cake Island. La sigla si intitolerà "Hope" e sarà eseguita dalla cantautrice Nami Amuro.

La Amuro non è nuova all'anime di One Piece, poiché ha già cantato la quattordicesima opening della serie televisiva ispirata all'acclamato manga di Eiichiro Oda - ovvero la canzone intitolata "Fight Together".

La nuova opening di One Piece, "Hope", sostituirà dunque l'attuale "We Can!" di Hiroshi Kitadani. Pronti al'episodio speciale di un'ora? Mancano solo poche settimane!