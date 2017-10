One Piece: una nuova classe di poteri sta per essere introdotta nel manga?

One Piece si trova attualmente nel vivo dell'arco narrativo dima pare che i fan non smettano mai di elaborare nuove e interessanti teorie, come quella apparsa di recente su

L'utente Miyabiz ha condiviso la sua teoria secondo cui Eiichiro Oda sarebbe in procinto di introdurre nel manga una nuova classe di poteri, totalmente slegata dai Frutti del Diavolo e dall'Haki. La Nuova categoria riguarderebbe infatti gli elementi, e secondo l'utente, le prove a sostegno della sua ipotesi sarebbero molte.

Tra i primi indizi elencati nel post di Reddit, figurano la volta in cui Brook imparò ad usare il ghiaccio con i suoi attacchi su Fishman Island, e Kinemon, che su Punk Hazard mostrò la sua "forza elementale" utilizzando il fuoco con la sua katana.

Più recentemente ha fatto drizzare le antenne hai fan il fatto che Zeus e Prometheus, la nuvola ed il sole sotto il controllo di Big Mom, siano in grado di utilizzare attacchi elementali e che siano stati storditi dal contrattacco di ghiaccio ad opera del già citato Brook.

Ciliegina sulla torta, Jinbe ha rivelato che l'Haki non ha alcun effetto contro questo tipo di attacchi, facendo presagire che il nostro Luffy dovrà apprendere questa nuova categoria di poteri se vorrà sopravvivere ai pericoli del Nuovo Mondo e ai 4 Imperatori.

Ancora non c'è nessuna certezza di quando (o se) il maestro Oda introdurrà questa nuova categoria ufficialmente, ma il Wano Country, prossima tappa (salvo sorprese) dei nostri Mugiwara, sembra essere il luogo adatto per apprendere questo power up.

Come si dice: combattere il fuco con il fuoco.