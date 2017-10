Pokémon Sole e Luna: Ash e Misty si affrontano in una nuova clip!

Nell'ultimo episodio di, il numero 43, abbiamo assistito a un duello dal sapore davvero nostalgico:contro! I due vecchi amici si sono ritrovati nel nuovo anime e, nella clip che vi proponiamo, si rendono protagonisti di un epico duello.

In Pokémon Sole e Luna, infatti, Ash si rende protagonista di un viaggio che vede il suo ritorno nella regione di Kanto: qui incontrerà nuovamente tante vecchie conoscenze, da Brock a Misty, passando per il professor Oak, fino ad alcune sue vecchie creature come Bulbasaur e Muk.

L'episodio 43 di Pokémon Sole e Luna si intitola “Gym Battle! Z-Move VS Mega Evolution!!” e ci mostrerà Ash e Misty che ingaggiano un match dimostrativo tra i loro Pokémon.

L'anime di Pokémon Sole e Luna è in corso in Italia, su K2, dal 29 aprile 2017 e vede le nuove avventure di Ash come studente della Scuola Pokémon nella regione di Alola.