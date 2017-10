Professor Layton: in arrivo una serie anime ispirata al noto rompicapo Level-5

Secondo quanto rivelato dal magazinela scorsa domenica, nel 2018 esordirà sul circuito televisivo nipponico una serie anime da 26 episodi basata sul, il popolare franchise videoludico dello sviluppatore

A quanto pare, la fonte del magazine è un'attendibile sussidiaria californiana che gestisce oltreoceano i brand di Level-5 e Dentsu Inc., e che questo mese parteciperà per la prima volta agli eventi MIPCOM e Brand Licensing Europe.



La notizia è stata in parte confermata anche nel numero di settembre della rivista License Global, la quale ha svelato che in realtà Level-5 starebbe pianificando una "vasta selezione" di contenuti dedicati al franchise del Professor Layton, inclusi degli adattamenti anime. Sempre secondo il magazine, un inedito Professor Layton dovrebbe essere lanciato sul mercato durante l’estate 2018, ma non è ancora chiaro se il progetto si riferisca ad un nuovo videogioco o meno.

Quella del Professor Layton è una serie di videogiochi rompicapo per console portatili Nintendo e recentemente smartphone. Sviluppato da Level-5, il più recente episodio, Layton's Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari, è già disponibile in tutto il globo su iOS e Android, mentre la versione per Nintendo 3DS sarà lanciata il prossimo 6 ottobre su Nintendo eShop.