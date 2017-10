Robert Kirkman: L'autore annuncia Oblivion Song, nuovo titolo Image/Skybound!

Dopo tre anni che l'autore statunitense non sfornava nuovi titoli per lacon la sua etichetta, ecco arrivare direttamente dall'annuncio di Oblivion Song, serie fantascientifica in uscita a Marzo 2018.

La serie sarà scritta dallo stesso Kirkman e disgnata dall'italiano Lorenzo De Felici e avrà come protagonsista Nathan Cole, un agente che recupera le persone disperse sulla dimensione alternativa denominata Oblivion. A detta della Skybound, la serie sarà un misto tra le atmosfere di The walking Dead, a rappresentare la fine peggiore possibile, e la leggerezza di Invincible, con parti più divertenti e allegre. Ecco la sinossi ufficiale:

"Circa 10 anni fa 300.000 cittadini di Philadelphia sono tragicamente scomparsi nell'Oblivion. Il governo ha tentato ogni cosa per riportarli indietro ma dopo molti anni di insuccessi si è arreso. Nathan Cole... non lo ha fatto. È l'unico che compie ancora viaggi giornalieri nell'apocalittica dimensione alternativa, recuperando a rischio della sua stessa vita coloro che sono scomparsi. Forse Nathan sta cercando qualcos'altro in particolare? Perchè non riesce a resistere al richiamo conosciuto come Oblivion Song?"

Kirkman e De Felici hanno affermato di star lavorando alla serie da più di un anno, e molti numeri sono già stati completati. Oblivion Song uscirà il 7 Marzo 2018 per la casa editrice Image Comics. Qui potete trovare le prime pagine della nuova serie, rilasciate in anteprima al New York Comic-Con.