Robert Kirkman sarà ospite al Lucca Comics & Games 2017

, editore italiano delle serie, ha annunciato attraverso i propri canali social che, fumettista statunitense celebre in particolare per aver creato, Invincible e Marvel Zombi, sarà suo ospite all’edizione 2017 della manifestazione

Il fumettista sarà per la prima volta in Italia dal 2 al 5 novembre per incontrare i fan. Oltre ad aver creato le importanti serie a fumetti citate in apertura, Kirkman è considerato una vera celebrità per il contributo dato, negli ultimi anni, a fortunate serie televisive del calibro di Outcast e The Walking Dead, entrambe esclusive della rete FOX (canale 112 su Sky).



Nel mese di giugno 2010, Kirkman annunciò che avrebbe lanciato l’etichetta SkyBound all’interno di Image Comics, la quale ha pubblicato da allora tutte le opere che recano la sua firma. Recentemente il portale Deadline ha rivelato che la compagnia produrrà il remake di "Un lupo mannaro americano a Londra" (An American Werewolf in London), il film di Johhn Landis. Il rifacimento sarà scritto e diretto da Max Landis, figlio del direttore originale John Landis; Kirman e David Alpert ne saranno invece i produttori esecutivi.