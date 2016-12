Sailor Moon Crystal, terza stagione per il reboot della serie animata sulle guerriere Sailor

La puntata finale della seconda stagione di Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, la serie animata reboot della saga tratta dal manga di Naoko Takeuchi, ha annunciato che una terza stagione è entrata in produzione e che sarà focalizzata sull'arco narrativo dei Death Busters (l'Esercito del Silenzio per l'edizione italiana dell'anime originale).

La nuova stagione mostrerà tutte e dieci le Sailor Senshi tra cui Sailor Uranus, Sailor Nettuno e Sailor Saturn che affiancheranno Sailor Moon, Sailor Chibi Moon e le altre guerriere. La terza stagione adatterà il quinto e sesto volume del manga di Naoko Takeuchi che in territorio italiano è stato pubblicato dalla casa editrice GP Manga. Sailor Moon ha appassionato milioni di adolescenti in tutto il mondo nei lontani anni '90 portandosi dietro una scia di merchandising come gagdet, giochi ed altri prodotti da collezione molto seguita dai fan della serie animata.