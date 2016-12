Silent Mobius QD, si conclude il sequel del manga di Kia Asamiya

Il numero di giugno della rivista edita da Kodansha, Monthly Young Magazine ha annunciato che il manga di Kia Asamiya, Silent Möbius QD (Quadriga), sequel della prima serie originale, si concluderà nel numero successivo del magazine disponibile in territorio giapponese dal prossimo 20 giugno.

Asamiya ha iniziato la serializzazione dell'opera nell'agosto del 2013 mentre Kodansha ha pubblicato il primo volume monografico nel novembre del 2014. Kei Shigema, sceneggiatore del film di Silent Möbius, ha ricoperto il ruolo di assistente per la serie cartacea. La storia è ambientata 17 anni dopo quella contenuta nell'opera originale, di cui è stato festeggiato il 25° anniversario proprio con questo titolo. Il manga vede la Attacked Mystification Police (AMP), una prestigiosa unità composta da sole donne, proteggere Tokyo da Lucifer Hawks ed altre creature sovrannaturali nel 2020. La nuova serie ha visto la rinascita della AMP. Il primo manga, pubblicato da Panini Comics prima e d/visual poi in territorio italiano, è stato trasposto in due film animati e una serie televisiva di 26 episodi.