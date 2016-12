Silver Spoon, il manga di Hiromu Arakawa torna a gennaio in Giappone

Il cinquantaduesimo numero della rivista edita da Shogakukan, Weekly Shonen Sunday ha annunciato il ritorno del manga di Hiromu Arakawa, Silver Spoon nel prossimo numero del magazine in uscita il 27 gennaio 2016. La serie cartacea, edita anche in Italia da Panini Comics, era in pausa dallo scorso maggio.

Sinossi: Il giovane Yugo Hachiken sembra desideri vivere separato dalla propria famiglia, ed infatti appena possibile si iscrive ad una scuola di agricoltura, del tipo che prevede che gli studenti vivano in dormitorio. Egli è convinto che con il suo talento nello studio non avrà alcun problema nel frequentare qualsiasi scuola, e questa non farà eccezione, ma i fatti gli daranno torto: da buon ragazzo di città, abituato ad avere tutto con facilità, non ha idea di quanto possa essere dura la vita di campagna. Ecco la storia di Hachiken, e di come questi cercherà di tenere il passo dei suoi amici già abituati alla laboriosa vita contadina.