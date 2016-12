Space Battleship Yamato 2199, in arrivo la seconda stagione animata

Il fan magazine Yamato Crew Kaihou (Yamato Crew Report), ha pubblicato un'intervista al produttore di Space Battleship Yamato 2199, ovvero Shoji Nishizaki, rivelando che la seconda stagione della serie animata televisiva è attualmente in fase di sviluppo anche se la produzione non inizierà prima della fine di quest'anno.

Space Battleship Yamato 2199 è un remake dell'anime televisivo del 1974 dal titolo Space Battleship Yamato tratto dal manga originale di Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki. La prima serie è stata proiettata in sette pellicole nei cinema giapponesi tra il 2012 ed il 2013, che contenevano quattro episodi ciascuno (ad eccezione del primo film che conteneva solo i primi due episodi) per poi essere trasmessa sugli schermi televisivi nipponici a partire da aprile del 2013.

La compilation movie della serie è stata distribuita lo scorso ottobre con il titolo Uchū Senkan Yamato 2199: Tsuioku no Kōkai (Space Battleship Yamato 2199: Voyage of Remembrance) mentre una nuova pellicola animata è uscita lo scorso 6 dicembre con il titolo Uchū Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune (Space Battleship Yamato 2199: Star-Voyaging Ark). Space Battleship Yamato è nota in Italia come Corazzata Spaziale Yamato mentre negli USA ed in ambito internazionale è conosciuta con il titolo Star Blazers.

FONTE: animenewsnetwork.com