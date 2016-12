Speed Racer: Tatsunoko Production pensa ad una nuova serie animata

Il licensing magazine nipponico Total Licensing ha riportato la notizia riguardante l'intenzione da parte dello studio di animazione Tatsunoko Production di sviluppare un nuovo anime televisivo dedicato a Speed Racer il cui titolo originale è Mach Go Go Go, serie che sarà indirizzata ad un pubblico giovane.

Tatsunoko Production ha confermato la notizia ma al momento non ha riportato ulteriori dettagli riguardo questo nuovo progetto animato televisivo, come ad esempio il format della serie e la data di trasmissione. L'anime originale prodotto tra il 1967 e il 1968 è arrivato anche sugli schermi italiani con il titolo Superauto Mach 5. La serie ha ispirato un remake incompleto, ovvero Speed Racer X nel 1997 e numerosi spin-off brevi come Mach Girl nel 2008 mentre nello stesso anno Lionsgate ha realizzato Speed Racer: The Next Generation, serie animata del 2008 prodotta da New York Studio Animation Collective ed infine nello stesso anno è uscita nei cinema di tutto il mondo la pellicola diretta dai fratelli Wachowski con attori in carne ed ossa.