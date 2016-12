Stitch! Perfect Memory, nuovo speciale animato in arrivo sugli schermi giapponesi

Un nuovo special animato di Stitch! dal titolo Stitch! Perfect Memory, sarà trasmesso su Disney Channel Japan il prossimo 7 agosto. Questo progetto per il piccolo schermo è il primo anime in tre anni del franchise. Yuu Aoi presterà la voce al personaggio di Tiira.

La storia vedrà come protagonista una sorta di robot gigante che ruba le risorse dagli altri pianeti. Yūna e Boogoo saranno coinvolti nella situazione e spariranno, cosi per salvare Yūna, Stitch si allea con Tiira. L'anime di Stitch! è basato sul film Disney, Lilo & Stitch!. La Disney ha co-prodotto la serie con lo studio giapponese Madhouse. La serie animata ha avuto due sequel, ovvero Stitch!: Itazura Alien no Daibōken e Stitch!: Zutto Saikō no Tomodachi, trasmessi nel 2009 e nel 2010. Uno special televisivo di un'ora, anche quest'ultimo un sequel intitolato Stitch to Suna no Wakusei, è andato in onda nel 2012.

FONTE: animenewsnetwork.com