Sword Art Online: Ordinal Scale è in cima alle classifiche di vendita nipponiche

Lanciate sul mercato nipponico soltanto lo scorso 27 settembre, le edizioni DVD e Blu-ray disc del recente lungometraggiohanno raggiunto la prima posizione nelle classifiche di vendita nel Paese del Sol Levante.

Solo negli ultimi sette giorni, le due edizioni home video avrebbero infatti infranto la soglia delle centomila copie vendute, superando di oltre 2/3 il traguardo raggiunto da Kuroko no Basket: Last Game, il film della serie nota in Italia come Kuroko’s Basket, secondo classificato in ambedue le liste.



Ricordiamo che il film di Sword Art Online è approdato anche nelle sale nostrane lo scorso Giugno, grazie al connubio formato da Nexo Digital e Dynit (detentore dei diritti legati alla serie televisiva). Sfortunatamente l'editore emiliano non ha ancora rivelato le date di uscita delle edizioni home video previste per il mercato italiano.



Quattro anni dopo l’incidente “SAO”, in cui diecimila giocatori rimasero intrappolati nell’omonimo VRMMORPG, Kirito e gli altri superstiti del mortale gioco online sono alle prese con Ordinal Scale, un nuovo MMO basato sulla realtà aumentata. Divenuto in breve tempo il gioco più popolare di sempre, il titolo si rivela ben presto l’ennesima trappola mortale quando i mostri di SAO compaiono misteriosamente dinanzi allo Spadaccino Nero e compagni…