Terra Formars Asimov, spin-off per il manga di Yu Sasuga e Kenichi Tachibana

Il quarantasettesimo numero della rivista edita da Shueisha, Young Jump ha rivelato che Boichi (Wallman, Sun-Ken Rock, Trigun: Multiple Bullets) lancerà un manga spin-off dedicato all'opera di Yū Sasuga e Kenichi Tachibana, Terra Formars dal titolo Terra Formars Asimov (Terra Formars Gaiden Asimov).

Boichi inizierà la serializzazione a partire dal ventitreesimo numero di Grand Jump, altro magazine contenitore di Shueisha, che sarà disponibile in territorio giapponese dal prossimo 4 novembre. Sasuga e Tachibana sono accreditati come autori della storia originale cosi come l'autore dei romanzi Terra Formars The Outer Mission, ovvero Kenichi Fujiwara, mentre Boichi si occuperà dei disegni.

La serie cartacea vedrà come protagonista il personaggio di Sylvester Asimov prima della partenza per Marte e racconterà una storia non presente nel manga originale. Nello spin-off saranno presenti anche i gemelli Elena ed Ivan.

Terra Formars, pubblicato anche in territorio italiano grazie alla casa editrice perugina Star Comics, ha ispirato una miniserie di due OAV, una serie animata di tredici episodi, un gioco per Nintendo 3DS, numerosi manga spin-off, molte serie di romanzi ed un live-action diretto da Takashi Miike in uscita il prossimo anno nei cinema nipponici.