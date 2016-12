Terra Formars Keiji Onizuka, nuovo manga spin-off per l'opera di Yu Sasuga e Kenichi Tachibana

Il numero di dicembre della rivista edita da Shueisha, Miracle Jump ha annunciato che Saki Nonoyama disegnerà un nuovo spin-off tratto dal manga di Yū Sasuga e Kenichi Tachibana, Terra Formars intitolato Terra Formars Keiji Onizuka. L'opera debutterà nel prossimo numero del magazine in uscita il prossimo 15 dicembre in territorio giapponese.

La serie manga vedrà al centro della storia Keiji Onizuka, un ragazzo che sarà coinvolto in uno strano incidente nel reparto giapponese della U-NASA. Sasuga e Tachibana hanno lanciato Terra Formars, opera pubblicata anche in territorio italiano grazie alla casa editrice perugina Star Comics, nel 2011, ispirando numerosi spin-off come Terra For Police, Terra Formars wa Oyasumi Desu., Oshiete! Michelle Kyōkan, Terra Formars Gaiden Rain Hard e Terra Formars Asimov. La serie cartacea è stata adattata in un anime televisivo di tredici episodi ed ha ispirato un film live-action diretto da Takashi Miike che uscirà nei cinema giapponesi il 29 aprile 2016.