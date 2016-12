Terraformars, annunciata una nuova serie animata

Il trentottesimo numero della rivista edita da Shueisha, Young Jump ha annunciato che il 20 agosto inizierà la produzione di una nuova serie animata televisiva dedicata a Terraformars. Ulteriori informazioni verranno fornite nel prossimo numero del magazine. Dopo il salto la sinossi del manga originale.

Anno 2599. La Terraformazione di Marte è nella sua fase finale. Un gruppo di astronauti è in missione sul suolo del quarto pianeta a partire dal sole. Alle loro spalle una casa distante milioni di km, di fronte una mostruosa figura aliena. Il corpo colossale e possente dell'essere è del nero delle profondità dello spazio. Gli occhi indifferenti scrutano l'uomo con penosa curiosità. E' il primo contatto tra due diverse forme di vita ed è spaventoso. Un movimento fulmineo della creatura e la testa del vostro compagno esploratore spaziale assume una posizione impossibile e mortale. Per i quindici esploratori la verità è sconcertante. In un mondo lontano una disperata lotta per la sopravvivenza li attende contro qualcosa di ben più vicino di quanto possa sembrare.