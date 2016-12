The Legend of the Galactic Heroes, nuovo anime per i romanzi di Yoshiki Tanaka

Production I.G. ha aperto un sito per annunciate la produzione di un nuovo progetto animato tratto dai romanzi fantascientifici di Yoshiki Tanaka, The Legend of the Galactic Heroes in arrivo nel 2017. Nel sito non è chiaro se il nuovo anime è quello annunciato lo scorso anno: l'anime non sarà un remake ma un nuovo adattamento della storia.

La space opera racconta dell'epico conflitto tra l'Impero della Galassia e L'alleanza dei Pianeti Liberi e le storie personali dell'ammiraglio imperiale Reinhard von Lohengramm e il membro dell'Alleanza, ovvero Yang Wen-Li. Il compianto regista Noboru Ishiguro ed il suo studio di animazione Artland hanno speso oltre una dieci anni per adattare i romanzi in un film ed una serie di OAV con oltre 100 capitoli tra il 1988 al 2000.